蛤！折手指會讓手指變粗？科學家訴真相

有此一說，「折手指會讓手指變粗」，這究竟是真的嗎？（達志影像／shutterstock提供）

在街頭等朋友、閒暇無事又不想「滑手機」，有些人可能閒得發慌會「折手指」！然有此一說，「折手指會讓手指變粗」，這究竟是真的嗎？

童年時，或許有小朋友比賽過誰「折手指」比較大聲。據《愛經驗》網站指出，折手指會發出聲音是因為活動手指時就會將骨骼拉開，關節縫隙也就跟著變大。

有人覺得折手指會傷到關節，其實手指的關節屬於「會發出聲音」的滑膜關節（synovial joints）。滑液關節中的骨頭頂端有一層光滑的玻璃軟骨，這些軟骨間隔有空隙，為方便伸展、減少摩擦，會產生一種黃色的潤滑液，簡稱為稱為「滑液」。

而折手指時，是因為活動手指時就會把骨骼拉開，關節縫隙也就跟著變大，然縫隙雖變大了，其關節內的液體卻沒有增加。因此按照科學證實，「折手指」並不會讓關節變粗，反觀壓力減少後，液體中的氣體就會被釋出，進而填滿關節內剩下的空間，如塞滿許多泡泡般。

有趣的是，有科學家還以自身作為研究，生物一學家Donald L. Unger他每天折左手的手指長達60年，最後經X光檢驗，他手指沒有得到關節炎，而這個有趣的實驗，還曾為他獲得了2009年搞笑諾貝爾獎醫學獎。

(中時電子報)