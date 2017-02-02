大樂透頭獎！一人獨得2.3億！威力彩初六開獎 上看7.1億
雞年求好運！財神果真有聽見！初四（1月31日）迎財神後，緊接著初五（2月1日）大樂透開獎。2.3億元頭獎由一人獨得，開出頭彩的是新竹縣竹北市嘉興路上的財鑫彩券行。此外，初六上班日，也適逢威力彩開獎，預估頭獎上看7.1億元。
初五晚開出106000013期大樂透獎號為：04、09、11、32、43、47，特別號為44。除頭獎2.3億元頭獎由一人獨得外，貳獎2注中獎，得獎金額為327萬1514元；參獎共135注中獎，各得獎金4萬8466元。
此外，今（2月2日）上班日，威力彩頭獎上看7.1億，買氣也很旺。目前坊間已出現集資民眾，等著試手氣當億萬富翁。但台彩提醒集資包牌的彩迷，由於兌獎時是「認券不認人」，集資前最好確定能舉證自己也是出資人，後續若有爭議才站得住腳。
建議共同集資包牌的彩迷可在彩券背面簽上姓名，不怕麻煩者，更可書面寫明集資內容，並附上彩券影本，對自身權益才有保障。
(中時電子報)
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