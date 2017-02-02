新政府不確定性 美聯準會未提升息方向

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彭博社報導，美國聯邦準備理事會（Fed）今天雖然宣布維持利率不變，但鑑於新政府的不確定性，並未提供下次可能何時升息的方向。

聯準會決策者去年12月曾預測今年將有3次升息。但現在聯邦公開市場委員會（FOMC）對新政府減稅、政府支出和管理法令鬆綁的程度看法不一。

FOMC重申，預期利率將逐漸調升。這項聲明說，工作機會仍「穩定成長」。失業率維持在「最近的低點」，這種說法與去年12月稍有不同。去年FOMC說，失業率「已經下滑」。

聯準會說：「最近數季，通貨膨漲率升高，但仍在FOMC的長期目標2%以下。」（譯者：中央社簡長盛）1060202

(中央社)