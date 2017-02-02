NFL》場外因素多 超級盃票價狂跌
NFL第51屆超級盃進入倒數，這場北美的大型運動盛會卻出現了票價下跌的現象。事實上，過去6年來的超級盃票價幾乎都有所下跌，只是今年的跌幅特別大。根據《TicketCity》的數據，超級盃門票的中位數下跌了50%，從月初的6000美元跌至3000美元，最便宜的座位只剩1700美元。
讓超級盃票價不再「高不可攀」的原因很多，首先是電視轉播的進步。近年來觀看直播愈來愈便利，不僅影像畫質大幅提升，也增加了網路、行動裝置等收看方式。有球迷表示，與其花2000美元去買一個看不清楚的座位，還不如去添購一台大電視來看直播，剩下的錢還可以買好幾打啤酒。
其他的原因還有對決陣容不夠吸引人，新英格蘭愛國者是一支勁旅，但亞特蘭大老鷹只是首次打進決賽。另外是總統川普的限制移民政策，他最近的穆斯林禁令惹惱了許多自由派人士。這次超級盃於休士頓的NRG體育場舉行，休士頓是一個移民很多的城市，治安單位正擔憂抗議人士帶來的麻煩，他們也不能限制這些人合法抗議的權利。
最後是本季NFL最大的政治抗爭，由49人隊四分衛凱普尼克(Colin Kaepernick)於去年8月發起的反國旗運動，這場捍衛非裔民族(黑人)的種族抗爭屢屢攻佔頭條，凱普尼克甚至還登上了《時代雜誌》的封面。在球場上，政治往往是最掃興的東西，也讓部分球迷倒盡胃口而不願進場。這也是另一個以非裔球員為主力的職業聯盟NBA，在開季之初就極力與政治抗爭劃清界線的原因。
(中時電子報)
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