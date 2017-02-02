NBA》一夕數變 公牛可能又不賣隆多了
不服教練團、向高層抱怨、與隊友爭執，連日來把公牛搞得烏煙瘴氣的控衛隆多(Rajon Rondo)似乎又有了留在球隊的可能，至少總教練荷伊伯格(Fred Hoiber)已找出使用隆多的方法：將他留在板凳，而且這好像有用。
原本公牛把隆多當成交易籌碼，自然不會在2月23日的交易大限前將他買斷。如今根據《Bleacher Report》的報導，隆多本季的年薪為1400萬美金，並且還有不服管教的個人問題，要賣出他並不容易。公牛至少等到交易截止日以後才會買斷他，若他們能忍到球季結束，屆時只需要300萬美金就可以買斷他。
事實是公牛為隆多找到了新的位置，他已經連續11場沒有先發，公牛打出了5勝6敗；隆多先發的29場比賽，公牛是14勝15敗。而公牛目前還維持在東區前八，換言之，若隆多願意老實擔任替補，公牛隊完全可以留著他，非但不會影響戰力，對季後賽可能還會有幫助。不過這還是要看隆多日後的言行，只要他不再觸怒高層，也許有希望在公牛打完這個球季。
(中時電子報)
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