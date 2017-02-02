美參院通過提勒森國務卿任命案

我要評比

美國參議院今天通過無公職經驗的石油業巨擘埃克森美孚公司（ExxonMobil）前董事長兼執行長提勒森（Rex Tillerson）擔任國務卿提名案。

今年70歲的提勒森一直受到民主黨方面的嚴厲批評，他們警告，他的商業作法和缺乏政府經驗將傷害美國在世界的地位

法新社報導，但他的任命案今天以56票對43票獲得參院通過，4位民主黨議員加入52位共和黨議員行列，投下贊成票。（譯者：中央社簡長盛）1060202

(中央社)