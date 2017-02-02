獲共和黨支持 前艾克森執行長成美國務卿
美國參議院以56對43票的比數，通過前石油公司艾克森美孚(Exxon Mobile)董事長兼執行長提勒森(Rex Tillerson)的國務卿任命案。
根據CNN報導，雖然共和黨和民主黨都對提勒森和俄羅斯政府高層關係密切的傳聞感到不滿，但最終所有共和黨參議員都投票通過其任命，也有4名民主黨參議員投下同意票。
參議院接下來將審核教育部長提名人迪沃斯(Besty DeVos)的任命，雖然CNN預計她的任命最終還是會獲得通過，但部分共和黨員已聲明不支持她，據英國《衛報》(Guardian)報導，阿拉斯加共和黨參議員Lisa Murkowski和緬因州的Susan Collins參議員週三反對迪沃斯。
迪沃斯上個月在參議院接受質詢時引發爭議，她不願表明是否會續用前任總統歐巴馬(Barack Obama)創立的、處理校園性侵案的指導原則。迪沃斯還表示她認為校園應持有槍枝，因為灰熊可能會帶來危險。
若這兩位共和黨參議員不改變心意，民主黨也沒有人投下同意票的話，迪沃斯將只能獲得50張參議員的同意票，副總統彭斯(Mike Pence)將被迫參與投票，打破僵局並通過迪沃斯的任命。但若共和黨再有人逃票，那迪沃斯的任命將無法通過。
(中時電子報)
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