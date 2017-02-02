警告伊朗 川普國安顧問不忘罵歐巴馬
白宮國家安全顧問佛林今天警告伊朗，試射飛彈是挑釁，也違反聯合國安理會決議。
他也不忘批評前總統歐巴馬過去未能充分回應伊朗的舉動，讓伊朗膽大妄為，達成的協議也「軟弱無效」。
這是佛林（Michael Flynn）上任後第一次公開面對記者，他短暫現身白宮每日新聞簡報會，念完事先準備好的聲明後隨即離開，沒有接受提問。
就在美國總統川普宣布禁止包括伊朗在內的7個國家旅客入境美國後，伊朗29日試射一枚中程彈道飛彈，而消息由美國官員先釋出。
伊朗國防部長德甘（Hossein Dehghan）昨天證實上述消息，但強調試射本就在計畫中，不容許外國人干涉伊朗國防事務，還稱此舉未違反伊朗核協議及聯合國安理會決議。
佛林則說，伊朗試射飛彈的行為是挑釁，對國際社會來說，伊朗明顯的是在破壞整個中東地區穩定；他說，伊朗試射飛彈違反聯合國安理會2231號決議文，「今天，美國要正式警告伊朗」。
他還細數伊朗過去6個月的行為，包括威脅美國及盟友的船隻穿越紅海，佛林話鋒一轉將矛頭對準歐巴馬說：「歐巴馬政府未能對德黑蘭的惡意行動作出充分回應，而川普政府要譴責伊朗的行動，是破壞中東及域外安全、繁榮與穩定，置美國民眾於險境中。」
佛林是陸軍退役中將，歐巴馬總統任內他曾任國防情報局長，但因嚴詞抨擊歐巴馬的外交與國防政策，尤其在對抗伊斯蘭國（IS）好戰分子的做法上與歐巴馬意見相左，因而提前退役。
他在聲明最後還說，川普已嚴厲批評伊朗與歐巴馬政府及聯合國達成的多個協議「軟弱無效」，伊朗沒有因為這些協議感謝美國，膽子反而更大了。1060202
(中央社)
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