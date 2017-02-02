冷空氣南下 北東偏冷中南部日夜溫差大

中央氣象局表示，昨天晚上又有另一波冷空氣南下，因此今天清晨溫度略降，中部以北及宜蘭降至攝氏14、15度，其他地方則降至16到18度間，第一天上班日清晨感受寒冷，請大家注意保暖。

氣象局指出，白天由於冷氣團帶來的東北風持續影響，迎風面的北部及東半部地區雲量偏多，東半部及大台北仍有零星小雨，白天也較為偏涼，北台灣約17至20度、花東21到23度；中南部則為多雲到晴的天氣，中午高溫可達24度以上，日夜溫差約10度，請大家留意溫度變化。

氣象局也提醒，受強烈東北風影響，台南以北、東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域有8至11級強陣風出現，請注意沿海地區風浪大，前往海邊活動請特別注意安全。

今天高屏地區AQI為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通，指標污染物為細懸浮微粒。詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060202

(中央社)