今中部以北低溫14度 4縣市大雨特報

氣象局也針對了台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣等地發布大雨特報，提醒大家出門記得攜帶雨具。(本報系資料照)

今天（２日）開工日，由於冷氣團影響，清晨溫度略微下降，中部以北及宜蘭將降至１４、１５度，其他地方則降至１６到１８度間，第一天上班日清晨感受寒冷，請大家注意保暖。另外，氣象局也針對了台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣等地發布大雨特報，提醒大家出門記得攜帶雨具。

根據中央氣象局資料顯示，白天由於冷氣團帶來的東北風持續影響，迎風面的北部及東半部地區雲量偏多，東半部及大臺北仍有零星小雨，白天也較為偏涼，北臺灣約１７至２０度、花東２１到２３度；中南部則為多雲到晴的天氣，中午高溫可達２４度以上，日夜溫差約１０度，請大家留意溫度變化。

氣象局指出，強烈東北風影響，臺南以北、東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域將有８至１１級強陣風出現，請注意沿海地區風浪大，前往海邊活動請特別注意安全。

至於空氣品質方面，高屏地區 AQI 為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)