今中部以北低溫14度 4縣市大雨特報
今天（２日）開工日，由於冷氣團影響，清晨溫度略微下降，中部以北及宜蘭將降至１４、１５度，其他地方則降至１６到１８度間，第一天上班日清晨感受寒冷，請大家注意保暖。另外，氣象局也針對了台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣等地發布大雨特報，提醒大家出門記得攜帶雨具。
根據中央氣象局資料顯示，白天由於冷氣團帶來的東北風持續影響，迎風面的北部及東半部地區雲量偏多，東半部及大臺北仍有零星小雨，白天也較為偏涼，北臺灣約１７至２０度、花東２１到２３度；中南部則為多雲到晴的天氣，中午高溫可達２４度以上，日夜溫差約１０度，請大家留意溫度變化。
氣象局指出，強烈東北風影響，臺南以北、東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域將有８至１１級強陣風出現，請注意沿海地區風浪大，前往海邊活動請特別注意安全。
至於空氣品質方面，高屏地區 AQI 為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。