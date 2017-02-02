NBA》甜瓜換愛神 尼克堅不放棄

尼克隊安森尼(左)與騎士隊洛夫。(美聯社資料照)

上周ESPN爆料尼克有意用「甜瓜」安森尼交換騎士隊「愛神」洛夫，雖然詹姆斯興致勃勃，這樁交易卻被騎士高層打槍。不過根據ESPN的最新消息，尼克隊目前仍然沒有放棄，不斷追著騎士隊索要洛夫，希望他們能回心轉意。

由於安森尼握有不可交易的權力，尼克隊的選項並不多，能讓安森尼有興趣的大約也只剩下騎士、快艇、塞爾提克，尼克正不停地和他們交涉。安森尼的身價不斐，本季結束後他還有兩年5420萬美金的薪資，如果快艇要吃下安森尼組成4巨頭，就必須找來第3支球隊才能搞定整個交易，難度不小。另一方面，洛夫與騎士隊簽下的是5年1.13億美金的頂級合約，身價與安森尼相當。

騎士隊沒有放棄獲得安森尼的可能性，但他們十分堅持留著洛夫；尼克隊也願意將安森尼送出，但他們只想要洛夫。這對於安森尼似乎有些尷尬，因為兩支球隊都更想要洛夫而不是安森尼。安森尼的得分能力比較強，也能兼打大前鋒；不過洛夫本季場均11個籃板是全隊最高，相比之下他是更專職的禁區球員。

「簡直每天都有1支新球隊。」對於滿天飛的交易傳言，安森尼本人日前無奈地表示，「大家都報導甜瓜說了這個，甜瓜又說了那個，事實上甜瓜什麼也沒說。」安森尼也沒說過自己願意去哪些球隊，他只說會優先考慮他的家庭，這也是他傾向留在紐約的主要原因。

(中時電子報)