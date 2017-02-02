聯準會維持利率不變 美股上漲

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彭博報導，由於美國聯邦準備理事會（Fed）決定維持利率不變，且表示經濟將溫和成長，美國主要股市上揚。

道瓊工業指數漲26.35點或0.14%，報19890.94點。

以科技類股為主的那斯達克指數漲27.866點或0.50%，報5642.652點。

標準普爾500指數漲0.68點或0.03%，報2279.55點。

費城半導體指數漲15.8306點或1.68%，報960.1091點。（譯者：中央社簡長盛）1060202

(中央社)