美元貶值加油國減產 油價漲逾3週高點

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彭博報導，由於在聯邦準備理事會（Fed）維持利率下，美元貶值，且越來越多證據顯示石油輸出國家組織（OPEC）及其夥伴國履行減產諾言，油價上漲至逾3週以來高點。

紐約商品交易所美國基準的西德州中級原油（WTI）3月交割價格漲1.07美元，報每桶53.88美元，創1月6日以來高點。

倫敦市場世界基準的北海布倫特原油4月交割價格漲1.22美元，報每桶56.80美元，也是創1月6日以來高點。（譯者：中央社簡長盛）1060202

(中央社)