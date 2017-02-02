狂人川普有精神病？心理學家：自戀狂不能當總統
美國新任總統川普，在春節期間，頒佈禁止7個穆斯林國家人民入境命令、修築美墨邊境圍牆等新政，震驚全球，美國國內抗爭四起，均未影響川普的決心，依然我行我素！因此，有多名心理學家分析，「川普看來有精神病的典型特徵」。
根據英國《獨立報》報導，多名心理學家認為，川普極度自戀，且難以容忍批評或反對聲音，有精神病的典型特徵，質疑他不適合勝任美國總統。
其中一名心理學家加特納（John D. Gartner）指出，川普有「惡性自戀」的特徵，此症混合自戀、反社會人格障礙、具侵略性及施虐狂。另一位心理學家富特雷爾（Julie Futrell）則說，自戀削弱他看清現實的能力，即使顧問指出川普的政策行不通，川普也不在乎堅持執行。而一名不願透露姓名的心理學家表示，川普精神不穩定，需透過建立自尊及摧毀他人來保護自己。
報導指出，透過訪問及川普在推特的推文可見，川普只相信讚美他的事實，其他在他眼裡都是「假新聞」，心理學家分析，這種與現實病態分離的情況非常危險。
報導還質疑，川普只聽讚美的話，且會去批評不贊同他的記者，加上川普的團隊只會迎合他，只告訴他想聽到的消息。不過，也有精神健康專家表示，心理學家替素未謀面的人診斷有違操守。
英國格拉斯哥大學（University of Glasgow）精神病學教授史密斯（Daniel Smith）表示，假如從未評估這個人，就作出這樣的評價，不是很道德或專業，且有人格障礙與有精神病是有分別的，這點是非常重要！
(中時電子報)
文章來源：The Independent
關鍵字：川普
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