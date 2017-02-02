2月2日各報頭版要聞(編註:自由時報頭版為全版廣告 攝自第二版)

重點要聞

●年金試算來了！退休公務員 少領3成

因應「2017年金改革方案」，銓敘部依據年金改革委員會擬定草案，設計出「公務人員年金改革試算器」；根據試算，以年資35年、簡任12職等、年功4級、800俸點的主管為例，改革後第16年起的月退休所得，將從目前月領10萬餘元變成6.3萬，少領3.7萬，換算年損失44.6萬，大幅衝擊公務員退休生活。

●年後漲價 85度C開第一槍

餐飲業漲聲不斷，農曆年後更明顯！在台有400家連鎖門市的85度C咖啡在農曆新年大年初一（1/28日）調漲美式、招牌與拿鐵咖啡的售價，除小美式咖啡維持原價不動外，其餘都從原價各調漲5元，漲幅自7.49％至8.86％不等。

●張忠謀返台 台積電：僅輕微擦傷

台積電董事長張忠謀遭北市議員王欣儀爆料在夏威夷摔倒重傷、需要緊急返台就醫，1日晚間9點半搭乘CI017班機抵達桃園機場，他與夫人張淑芬申請VIP通關，張自行步下階梯，破除受重傷謠言，不過並未接受媒體訪問，專機停靠機棚後搭專車離開。台積電也發出聲明，指張忠謀僅輕微擦傷無大礙，作息也正常，下周進公司上班。

重點要聞

●離譜保母 頭下腳上 倒抓玩旋轉 1歲童撞頭命危

這個保母實在離譜！台南一名一歲四個月大的翁姓女童，上月遭保母以「頭下腳上」方式抓著旋轉搖晃，撞到嬰兒床後摔落地面，女童頭部著地，送醫全身癱軟、瞳孔放大，開刀後轉加護病房昏迷不醒，院方兩度發病危通知，女童父母昨控訴保母施虐且延誤就醫，他們淚眼痛罵：「妹妹才剛學會走路不到一個月，怎會有這麼狠心的保母！」警訊後將保母依業務過失傷害罪嫌送辦。

●雞年今開紅盤 外界看漲

台股在猴年封關後，今天將是雞年開紅盤，雖然休市期間，經歷美國新任總統川普移民禁令衝擊，以及台積電董事長張忠謀意外跌倒，事後證實是虛驚一場，不過專家認為，過去10年台股農曆新春開紅盤，開市後1周，10次有8次上漲，看好2月有機會啟動紅包行情。

●機捷啟動 3大生活圈37分鐘暢通

總造價1138.5億元的機場捷運系統蓋了11年，經改善4千多項缺失後，終於拿到營運許可，尤其總統蔡英文試乘後背書：「雞年通機捷，等待很值得。」機捷今天起開放試營運，串聯三大生活圈，最快37分鐘暢通，並預定3月2日正式通車，試營運前2周將開放受邀團體試乘，16日起開放民眾自由試乘。桃園捷運公司表示，試營運期間預計將吸引超過70萬人次搭乘，試營運期間完全免費。

重點要聞

●這一跤 張忠謀成全球矚目焦點

台積電董事長張忠謀在夏威夷跌倒，雖然只是輕微擦傷，卻讓投資人一度驚嚇。幸好只是虛驚一場，但這一跤也讓台積電的接班、上市櫃公司負責人健康問題、社群傳播力量應儘速建立新標準等問題浮出檯面。

●搭乘機捷 不可不知的事…

機場捷運今起試營運免費搭乘，團進團出，二月十六日自由試乘，才可享預辦登機、行李託運等便捷措施；民眾也別忘遵守「大眾捷運法」相關規定，注意禁止飲食、禮讓座位等禮節，桃捷公司對違規暫不開罰，將當場勸導。

●國民黨主席之爭 朱立倫：祝福每位參選人

新北市中永和、新店區是國民黨大本營，新北市長朱立倫昨天前往參拜廟宇發紅包被問及黨主席選情，朱立倫表示，過年期間分別與五位願意參選黨主席人選見面或通電話交換意見，希望每一位都能積極爭取黨員支持，他都給予祝福。

重點要聞

●金雞迎紅盤 就怕黑天鵝來亂

台股猴年封關收在全年最高點，加上近十年來，台股紅盤日上漲機率高達七成，基金經理人多看好金雞年開紅盤的行情。不過，國際股市近日受美國新總統川普限制移民政策衝擊，美股道瓊指數自上週五起連跌三日，歐股也同步下挫；美國聯準會（Fed）利率決策則將於台灣時間今日凌晨三點公布，雖預期本次升息可能性低，但多重因素影響下，今天開紅盤能否迎來金雞報喜，格外受到矚目。

●美國製造零組件先行 台廠︰難度高

美國川普政府進一步勾勒製造業供應鏈回流的政策方向！白宮國家貿易委員會主席納瓦洛表示，川普政府貿易優先施政擺在：要求美國企業把過去依賴的「國際供應鏈」解開，把零組件的生產搬回美國，以實現帶回製造業工作機會、提高美國民眾薪資的目標。

●兩稅改案登場 牽動台股

展望雞年，當沖交易降稅及股利所得稅制改革，預期將牽動股市表現。會計師及學者認為，當沖降稅意在挽救單日成交量，股利所得稅改則重在鼓勵長期持有、直接投資或增加資金回流投資誘因，對雞年台股都是利多，將會「細水長流」的帶來改變；但也須留意，稅制並非唯一影響因素，台股好不好，仍得看個股表現及整體投資環境。

(中時電子報)