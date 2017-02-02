提勒森成國務卿 團結內部是要務

美國聯邦參議院今天通過國務卿提名人提勒森的任命案，提勒森成為近代美國史上首位無公職經驗的國務卿，他如何團結國務院內部的士氣，將是首要考驗。

參院下午以56票贊成、43票反對的比數，通過美國總統川普提名提勒森為國務卿的人事案，而作為美國外交團隊的最高首長，他還未上任，就因川普上週以加強保護美國民眾與國土安全為名、提出針對難民及特定國家民眾來美的行政命令，造成美國外交團隊與川普新政府的深深裂痕。

早在川普簽署這項行政命令前、國務院有多位資深職業外交官請辭，而這一行政命令發布後，「華爾街日報」報導，約有上千名外交官透過國務院內部的「異見具申管道」，與川普的做法「唱反調」。

報導形容，簽署的外交官從美國在亞洲的印尼大使館、到非洲多個外館都有人加入，對國務院總數約2萬5000多名的外交人員及外交行政人員來說，這次連署人數空前，也為提勒森接下來要如何領導及與這群專業的職業外交人員溝通，成一大考驗。

才卸任的前國務次卿康垂曼（Tom Countryman）今天接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時就說，團結內部、激勵士氣，將是提勒森的第一要務。

康垂曼已在國務院服務35年，他任次卿時負責國際安全與防擴散事務，他說，白宮發言人史派瑟第一時間批評這群按既有體制、表達不同於川普意見的外交官「不照辦，就走人」的做法，肯定會讓提勒森走入國務院時不會受到太熱烈的歡迎。

他在未提到川普名字的情況下說，提勒森要想領導好國務院，必須做大家的後盾，並確保總統能從最好的建言獻策中受惠，才做決定，「這不僅關乎總統要做什麼，也和怎麼做有關」。

康垂曼也提醒，國務院的「異見具申管道」是1971年建立以來的傳統，提勒森必須讓國務院的員工放心，連署簽名不會遭報復，「這必須受到尊重」。

國務院的「異見具申管道」在越戰時期創立，美國國內當時對參與越戰看法分歧，而國務院建立這一管道、讓外交人員的不同看法都能有陳述機會，而去年6月約有50名外交官透過這個管道，表達不同意前總統歐巴馬在處理敘利亞問題上的看法。

然而，新總統才上任10天，就有人數眾多的外交人員透過這一管道提出異議，可說是前所未見。1060202

(中央社)