川普海嘯來勢洶洶 台灣挫哩等

美國總統川普(右)、台灣總統蔡英文(左)。(圖/美聯社、本報系資料照)

美國新任總統川普，在春節期間，頒佈多項新政震驚全球，包含禁止7個穆斯林國家人民入境、修築美墨邊境圍牆，引起各界譁然群起抗爭，但均未影響川普的決心，顯示出他在選舉期間所拋出的政見正一一落實，而同時涉及中國大陸、兩岸至台灣的新政可能也即將出現。

根據中評網報導，引起巨大風暴的川普移民禁令尚未平息，美國代理司法部長葉茨（Sally Yates）日前因不相信這個禁令合法，並要求司法部門對抗總統新政，卻立即遭到白宮革職。此舉，便是是川普樹立行政權權威的作為。而從美國內政角度來看，川普極端的強勢施政固將帶來無窮後遺症，但他畢竟是合法選出的總統，正在落實其保護主義政策兌現競選承諾。

因此，觀察美國最近的「川普海嘯」，不能不從「總統學」角度來觀察，所謂「百日定江山」，川普新政不到30天，如果現在就撐不下去，未來難有坦途。對於川普新政，台灣現階段關注點多集中在川普放棄TPP的經濟面衝擊。

台灣過去幾年把參與國際經貿整合的期待全部押注在美國主導的TPP，尤是民進黨蔡英文執政後不承認九二共識讓台灣失去進入RCEP與一帶一路的機會，在TPP落空後重創甚深。

中評網指出，台灣目前轉而力拚台美FTA，不過事實上，台美要發展雙邊經貿協定還是受到美中關係牽制，FTA絕不是台美雙邊的事。台灣在「川普海嘯」中受到的影響絕對不僅止於失去TPP的損失，以及台美FTA是否能簽得來，且台灣真正棘手的問題還是在於美中交手之後，台灣做為美國對中戰略棋子，恐落入任人宰割的窘境。

(中時電子報)