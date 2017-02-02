楊冪又被嗆髮線高 她怒「再講就植髮」

楊冪古裝被酸髮際線高。（圖／取自楊冪微博）

女星楊冪人氣高，可批評她的人也不少。她雖EQ夠高捱得起罵，但對某些事情還是無法接受，近來她新戲熱播，沒想到有網友酸她「髮線高」，讓楊冪也在網上無奈說「再講我就植髮。」

楊冪新戲《三生三世十里桃花》近期熱播，不過她在戲中女扮男裝的模樣，卻被網友酸「髮際線太高了！」讓她也忍不住回應，直言「我是一個禁不起批評的人！」表示如果再批評她，「我就去植髮！」笑壞粉絲。

更有趣的是，楊冪的工作室隨後轉發她微博，搞笑回應「2月份的行程需要加一個植髮嗎？」讓粉絲笑稱「工作室太狂了」，而楊冪也再一次展現她的高EQ。

(中時電子報)