李亞鵬再婚生雙胞胎？好友這樣說

李亞鵬和王菲育有一女李嫣。(圖／翻攝自李亞鵬微博)

李亞鵬被爆再婚，好友駁斥。(圖／翻攝自騰訊娛樂)

李亞鵬和王菲離婚後，就淡出演藝圈專心從商，兩人育有一女李嫣，近日有網友爆料，他和一名重慶女子再婚，還生了一對雙胞胎，不過他的好友否認此事，直言「不可能」。

有網友曬出聊天紀錄，指李亞鵬再婚還生了雙胞胎，並附上兩張照片，一張是全家福，一張是李亞鵬抱孩子的照片，不過《騰訊》記者聯繫李亞鵬好友，對方聽聞此事直說「不可能」，還透露他連女朋友都沒有。

而後有知情人士透露，李亞鵬的朋友生了一對雙胞胎女兒，他只是去探望一下，直接否認再婚傳聞。

(中時電子報)