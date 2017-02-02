移民命令更新指引 持綠卡毋需申請豁免

白宮今天表示，川普總統關於移民的行政命令發布指引更新，釐清合法永久居民，亦即綠卡持有人，入境美國毋需再申請豁免。

路透社報導，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）在記者會上表示，「他們不再需要豁免，因為假如他們已經是合法永久居民，他們不再需要。」

在川普27日簽署的行政命令中，這項針對綠卡持有人的規定最令人摸不著頭緒。這項相關規定的最新解釋也在31日國土安全部記者會上討論過。1060202

(中央社)