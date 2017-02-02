悼上任後首位戰死海豹隊員 川普暗訪空軍基地

川普和大女兒伊凡卡一同到白宮南草坪上搭乘直升機。(美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)週三暗訪位於德拉瓦州的Dover空軍基地，弔念自他上任兩周後，首位戰死的一名菁英海豹隊隊員。

根據美聯社(AP)報導，36歲的海豹隊隊員William Ryan Owens周末在一起在葉門攻擊恐怖組織蓋達(al-Qaida)所在地的行動中不幸死亡，當時也有另外三名美國士兵受傷。這起行動也使得現場十幾名軍閥嫌犯和平民死亡，包括一名8歲美國籍的女孩。

川普和其大女兒伊凡卡(Ivanka)從白宮搭乘總統直升機悄悄出發，雖然一群記者獲准隨行，但他們直到抵達目的地後才獲准報導。將Owens的遺體送回美國本土的飛機已經抵達基地，川普預計將會和Owens的家人會面。

Owens的過世凸顯川普政府目前在軍事上遇到的棘手問題，美國目前仍有許多士兵駐紮在戰亂、危險地區。美軍仍有8,400多名士兵駐紮在阿富汗，並在當地訓練和指導阿富汗士兵。美軍也分別派駐5,100和500名士兵到伊拉克和敘利亞，以對抗恐怖組織伊斯蘭國(Islamic State)，美軍也有參與在葉門對抗蓋達組織的行動。

雖然川普過去表示，他願意殺死恐怖份子的家庭成員，以殲滅恐怖主義。但在這名8歲女童不幸死亡後，白宮發言人史賓塞(Sean Spicerr)表示，未來在美國對抗恐怖分子嫌犯的行動中，美國人將不會再成為目標。

這名8歲女童是前蓋達組織分支首領、葉門裔美國人Anwar al-Awlaki的女兒，al-Awlaki在2011年在美國發動的無人機攻擊中死亡，他是第一位被美國列為攻擊目標的美國人。

(中時電子報)