美國製造 學者潘兆民：提供中國偉大的機會

美國總統川普（左）高喊「美國優先」、「美國製造」。（新華社）

美國新任總統川普高喊「美國優先」、「美國製造」，就職後動作不斷，簽署總統令正式退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP），大搞保護主義。東海大學政治學系暨通識教育中心合聘教授潘兆民對此表示，「美國製造」決不能只靠美國市場，把製造業關在美國，反而是讓中國大陸掌握世界市場，是給中國崛起、提供中國偉大的機會。

據《中評網》報導，潘兆民教授指出，目前，中國大陸已經佔有全世界GDP的15%，全球第二大經濟體。雖然美國指責中國大陸賣太多貨品到美國，但是中國也是美國第三大的輸出市場，如果川普試圖用提高關稅的方式，懲罰中國大陸，也會懲罰到美國本身，因為很多中國製造的商品，在美國中下階層有很多愛用支持者，如果商品價格上揚，美國人是承擔不起，也會打消川普的擴大內需政策，更會讓美國貧富差距變大，會讓社會更不穩定，所以美國對中國產品採取的關稅障礙，最後可能會懲罰到美國自己。

針對假如川普力推的「美國製造」成功，美國是否能繼續維持世界經濟的霸權？潘兆民分析，「美國製造」反而是給中國偉大的機會，因為川普透過「提高外國貨物關稅」跟國內降稅策略，重新帶動美國製造業。但是美國製造的成本，絕對會影響最末端的售價，而且美國製造的產品也是要外銷。面對貿易戰爭下，結果得利是絕對是物美價廉的中國製造，讓大陸掌握世界市場，不就是給中國崛起提供中國偉大的機會。

(中時電子報)