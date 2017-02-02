最大尺寸「鄭板橋竹石圖」 正在台灣展出

戴忠仁相當推崇「揚州八怪」特展。（圖／戴忠仁提供）

《國寶檔案》主持人戴忠仁日前參觀展覽時，看到一幅比在北京拍賣鄭板橋的《竹石蘭蕙圖》，尺寸更大更好的繪畫精品，因此決定製播專輯節目讓更多人知道這次展覽。

「君子易做 小人難為」是鄭板橋少見書法精品。（圖／戴忠仁提供）

戴忠仁透露鄭板橋是中國第一個標明價碼的畫家，畫按照大、中、小分別是六、四、二兩銀子，最便宜的扇子要半兩，也從不接受討價還價，而他的畫作也是赫赫有名，光是中國古畫贗品數量，就可排名前三名，因此去年5月北京拍賣會推出鄭板橋的《竹石蘭蕙圖》，成交價就高達人民幣2530萬（約新台幣一億一千六百萬元），雖然繪畫以「竹石蘭」為主題，不過拍賣公司透露卻少有像《竹石蘭蕙圖》大尺寸的作品，此外「君子易做 小人難為」雖是鄭板橋少見書法精品，但卻明顯刻畫出他在官場的心路歷程。

目前在佛光山佛陀紀念館展出的「揚州八怪」特展中，鄭板橋每張書畫可說都精彩絕倫，全是來自於大陸第一座省級博物館山東博物館的收藏品，而此「揚州八怪」特輯，也將在農曆年期間於人間衛視播出，好讓大家見識鄭板橋的詩書畫三絕。

(中時電子報)