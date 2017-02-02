最大尺寸「鄭板橋竹石圖」 正在台灣展出
《國寶檔案》主持人戴忠仁日前參觀展覽時，看到一幅比在北京拍賣鄭板橋的《竹石蘭蕙圖》，尺寸更大更好的繪畫精品，因此決定製播專輯節目讓更多人知道這次展覽。
戴忠仁透露鄭板橋是中國第一個標明價碼的畫家，畫按照大、中、小分別是六、四、二兩銀子，最便宜的扇子要半兩，也從不接受討價還價，而他的畫作也是赫赫有名，光是中國古畫贗品數量，就可排名前三名，因此去年5月北京拍賣會推出鄭板橋的《竹石蘭蕙圖》，成交價就高達人民幣2530萬（約新台幣一億一千六百萬元），雖然繪畫以「竹石蘭」為主題，不過拍賣公司透露卻少有像《竹石蘭蕙圖》大尺寸的作品，此外「君子易做 小人難為」雖是鄭板橋少見書法精品，但卻明顯刻畫出他在官場的心路歷程。
目前在佛光山佛陀紀念館展出的「揚州八怪」特展中，鄭板橋每張書畫可說都精彩絕倫，全是來自於大陸第一座省級博物館山東博物館的收藏品，而此「揚州八怪」特輯，也將在農曆年期間於人間衛視播出，好讓大家見識鄭板橋的詩書畫三絕。
(中時電子報)
關鍵字：戴忠仁
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。