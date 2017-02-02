內部清洗 杜特蒂授權軍人制裁惡警

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菲律賓總統杜特蒂繼續以暴制暴，宣布授權軍方制裁不肖警察。（美聯社資料照）

菲律賓總統杜特蒂以霹靂手段整飭菲律賓毒品問題，不料卻爆出掃毒警察綁架韓商，勒贖並殺害的國際醜聞。為「清洗」警隊內部，杜特蒂決定繼續以暴制暴，授權軍人逮捕惡警。

去年10月18日，數名菲律賓反毒小組成員假掃毒之名，在天使城（Lungsod ng Angeles）綁架韓國商人Jee Ick Joo，並在馬尼拉的警局總部將他殺害、焚屍滅跡，撕票後還向家屬勒索大筆贖金，震驚菲國與韓國。

杜特蒂1日在馬拉坎南宮為晉升軍官主持宣誓儀式時，表示授權軍隊逮捕不肖警察。「如果我不把你們加入掃毒戰場，沒有人可以監督濫權警察。」杜特蒂說。

去年9月初，杜特蒂的家鄉納卯市遭到恐怖攻擊，造成15人死亡、逾70人受傷，杜特蒂當時以「無法紀暴力」為依據宣布的全國緊急狀態，賦予軍隊協助執法的權力，迄今尚未取消，如今杜特蒂授權軍方逮捕警察，權力再度擴大。

而菲律賓警方已於31日正式解散反毒大隊，改立反情蒐特別行動組，專門調查、拘捕警界內部害群之馬，進行警隊「內部清洗」工作。

(中時電子報)