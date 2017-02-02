德國世界報專訪 唐鳳：致力開放政府

德國世界報今天發表專訪行政院政務委員唐鳳的新聞，暢談她致力於推動開放政府、改善政府透明度及營造創意空間、打造亞洲矽谷、提振台灣經濟的理念與想法。

唐鳳的高智商、特殊的成長歷程與工作資歷，加上身為全球第1位跨性別部長，讓她一直是歐美媒體有興趣的焦點人物。德國世界報（Die Welt）今天就以全版詳述了唐鳳的生平與從政理念。

報導指出，唐鳳是台灣2016年權力革命的縮影：創新、網路、國際化與對於敵對的中國大陸的明確反擊。她所追求的開放政府，在中國大陸是不可能被允許的，因為中國大陸以不開放、審查制度、限制意見自由聞名。

唐鳳在接下政務委員職務後，積極建立政府與民眾的溝通平台，每一次接受媒體專訪一定錄影，並在數天內將內容全部公開在網路平台，做到資訊透明公開。

報導指出，德國是唐鳳不陌生的地方，在大陸天安門事件發生後數年隨父母移居德國，她的父親採訪流亡海外的異議人士的同時，唐鳳也透過這樣的對話與討論瞭解民主意涵。

在台灣解嚴並開始推動民主化後，唐鳳與許多無政府主義者開始嘗試推動網際網路平台，在2014年的太陽花運動時，也協助建構對外溝通平台。

2年後接下主管數位業務的政務委員職務，唐鳳也將過去創造的透明化平台擴大。她認為，言論、思想與資訊的自由流動是台灣最大的財富。在意見與創新的絕對自由氛圍中，致力打造亞洲矽谷，吸引創新企業與網路發展。1060202

(中央社)