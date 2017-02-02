前中情局長：美需強勢因應中國崛起

美國前中央情報局長裴卓斯今天指出，美中關係千絲萬縷，雙方都要克制與尊重。美國只有結合強勢外交與投入大量資源，才能支撐惡化中的強權平衡結構。

前中央情報局長裴卓斯（David Petraeus）在聯邦眾議院軍事委員會舉行的「國際現勢：美國國安威脅與挑戰」聽證會中指出，中國不僅是崛起的強權和美國策略競爭者，同時也是最大貿易夥伴，美中關係是全球最重要的國際關係。

裴卓斯認為，美中關係千絲萬縷，夾雜對抗與共有利益等多重面向，雙方都要克制與尊重。

他強調，美國的挑戰在於如何在關係中找出難以捉摸的均勢，這可能只有結合強勢外交與投入大量資源，才能支撐惡化中的強權平衡結構。

前中情局（CIA）副局長麥勞克林（John McLaughlin）表示，國際秩序未來幾年將有更多爭端。

他說，以中國為例，北京漠視南海與東海航行及飛行自由的國際共識，在本土500浬外的礁岩上構築人造島，並宣稱南海的9成屬於其領海，但至少有5個國家也宣示主權。

麥勞克林認為，中國與俄羅斯等國都面臨不確定的未來。但中方意欲主導亞洲，挑戰美國的國際秩序概念。中國在東海與南海大舉宣示主權，將是美國新政府與國會的難題。

他表示，中國也有許多問題，例如經濟放緩。但中國國家主席習近平集大權於一身，將中國帶向新發展模式，轉向內需，減少仰賴廉價外銷，並推出各項對外計畫。美國放棄跨太平洋夥伴協定（TPP），習近平在區域真空狀態下，快速推動區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。

麥勞克林強調，美國若不積極投入區域，亞洲國家將面臨危險，例如南韓與澳洲經貿各有34%與25%來自中國，都將無可避免的被中國經濟圈吸入。1060202

(中央社)