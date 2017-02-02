機捷試營運 首班車乘客樂歡天
機場捷運今天起進行為期1個月的試營運，桃園市長鄭文燦與桃園市議會議長邱奕勝搭乘首班列車，從A21中壢環北站出發前往台北站，也象徵北北桃將邁入另一個交通新紀元。
鄭文燦今天上午7時45分抵達A21中壢環北站，同時與邱奕勝、160多位地方民代與鄉親，共同搭乘首班從中壢發出的機捷列車，一行人興奮地拿起福袋，拍下珍貴的畫面，欣喜之情，溢於言表。
鄭文燦在列車中向搭車的乘客廣播，宣布機捷開通具有里程碑意義，一行人隨即從A21站搭乘普通車到A13機場第二航廈站下車，再轉搭直達車前往A1台北站。
鄭文燦也感性地向桃捷公司同仁與家屬拜年，感謝他們不分晝夜、辛苦為機捷通車而努力奉獻。
數百位民眾一大早就到捷運站外，分別比Ya、比讚，現場充滿歡樂的氣氛。
桃園捷運公司表示，今天起啟動為期1個月試營運，規劃分兩階段，前2週是團體試乘階段，後2週是屬於自由試乘階段，並於3月2日正式通車，第1個月票價打5折優惠，4月2日起恢復原價。
桃捷試營運期間採限時限量壓力測試，預估搭乘人數超過70萬人次，團體試乘人數預估每日約1至2萬人次，自由試乘人數預估每日約4萬人次。1060202
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。