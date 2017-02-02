機捷試營運 首班車乘客樂歡天

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機場捷運今天起進行為期1個月的試營運，桃園市長鄭文燦與桃園市議會議長邱奕勝搭乘首班列車，從A21中壢環北站出發前往台北站，也象徵北北桃將邁入另一個交通新紀元。

鄭文燦今天上午7時45分抵達A21中壢環北站，同時與邱奕勝、160多位地方民代與鄉親，共同搭乘首班從中壢發出的機捷列車，一行人興奮地拿起福袋，拍下珍貴的畫面，欣喜之情，溢於言表。

鄭文燦在列車中向搭車的乘客廣播，宣布機捷開通具有里程碑意義，一行人隨即從A21站搭乘普通車到A13機場第二航廈站下車，再轉搭直達車前往A1台北站。

鄭文燦也感性地向桃捷公司同仁與家屬拜年，感謝他們不分晝夜、辛苦為機捷通車而努力奉獻。

數百位民眾一大早就到捷運站外，分別比Ya、比讚，現場充滿歡樂的氣氛。

桃園捷運公司表示，今天起啟動為期1個月試營運，規劃分兩階段，前2週是團體試乘階段，後2週是屬於自由試乘階段，並於3月2日正式通車，第1個月票價打5折優惠，4月2日起恢復原價。

桃捷試營運期間採限時限量壓力測試，預估搭乘人數超過70萬人次，團體試乘人數預估每日約1至2萬人次，自由試乘人數預估每日約4萬人次。1060202

(中央社)