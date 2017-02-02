3日立春回暖 全台有陽光

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中央氣象局預報，明天立春，大陸冷氣團減弱，天氣回暖，全台都有陽光。

今天台灣仍受大陸冷氣團影響，氣象局觀測，台南以北及宜蘭清晨低溫約攝氏14、15度，其他地區18度左右，清晨感受寒冷，白天東半部及北台灣雲量多有小雨，較偏涼。

氣象局預報，明天大陸冷氣團減弱，氣溫回升，全台有陽光；北部高溫約21至23度、中部及東部24至26度、南部及東南部25至27度；不過，中南部日溫差大，高低溫約可差9至10度。

氣象局預測，5日起東北季風增強，北部及東北部天氣再轉涼；其他地區天氣變化較小，8日東北季風減弱，北部氣溫再回升。1060202

(中央社)