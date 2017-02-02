機場捷運團體試營運 免費試乘

桃捷公司今天起啟動為期1個月試營運，規劃分兩階段，前2週團體試乘；後2週是屬於自由試乘；並於3月2日正式通車，第一個月票價打5折優惠，4月2日起恢復原價。

桃園捷運公司表示，試營運期間是限時限量壓力測試，預估搭乘人數超過70萬人次，團體試乘人數預估每日約1至2萬人次，自由試乘人數預估每日約4萬人次。

為期1個月試營運，期間免費搭乘；搭乘時間都規劃安排在上午8時至下午4時，這是基於蒐集數據、充分檢修、並可以每日完整檢討改善的需求而設定，從兩階段運量進出站人次數字備增的設計，可以看出試乘方案的構想在於逐步加大車輛系統、與工作人員的實際壓力測試，希望利用為期僅一個月的試營運階段，讓整體運作更穩定順暢，並確保第二個月的正式通車半價優惠期間，國人即可以享受更優質安心地搭乘體驗。

試乘方案啟動前兩週為團體試乘，搭乘時間為每日上午8時至下午4時。受邀團體以中央機關、民意機關、縣市政府、交通運輸軌道同業與其他受邀團體為主，每團以40人為限，並有一位領隊代表，將由桃捷公司發送團體試乘邀請函。試乘期間採行程管制、進出站固定方式，試乘團體僅限定於A1台北站、A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A10山鼻站、A18高鐵桃園站及A21環北站等6個車站進出，民眾可就近從台北市、新北市及桃園市轄區內6個限定車站集合出發。

桃捷公司規劃了7個路線行程供試乘團體選擇，並且安排一位導覽人員陪同協助引導參觀。每條路線不僅皆包含直達車和普通車，其中在A1台北車站和A8長庚醫院站更開放停留約60分鐘，供民眾聽取導覽或休憩。

試乘期間第三、四週為民眾自由試乘，每日搭乘時間同樣為上午8時至下午4時，夜間則進行設備系統保養改善工作。自由試乘的民眾無需預約，只要至全線21個捷運站現場排隊抽取當日試乘號碼牌，憑號碼牌即可免費進出各站自由搭乘，且直達車和普通車皆可試乘。試乘期間各站發放號碼牌的時間為每日7時40分、9時40分、11時40分、下午1時40分四個時段，每日總人數控管約2萬人，但可依各站人數彈性分配調整。

機場捷運長達51公里，分紫色車廂的直達車、藍色車廂的普通車，容易識別。其中直達車有5節車廂，4節為乘客車廂，1節為行李車廂；A1台北車站位於台鐵台北車站旁，設7個出入口，與台北車站連接的地下連通道僅115公尺，步行十分便利，將來亦會施作電動步道，目前由桃捷公司提供電動車協助載運行李及乘客，也會在2月試營運前，將A1站周邊環境整理妥善。

機場捷運A1台北車站與台北捷運連結；A2三重站、A3新北產業園區站亦與新北市捷運連結；A18高鐵桃園站與高鐵連結，未來中南部旅客可搭乘高鐵，轉乘捷運至桃園機場，僅需10分鐘。機場捷運不只為台北、新北、桃園居民服務，更提升中南部出國旅客的便利性。1060202

(中央社)