川普「台灣牌」又有新招？學者：台美短多長空

我要評比

美國總統川普（中）狂打台灣牌，學者認為台美關係恐是短多長空。左為蔡英文總統，右為中國國家主席習近平。（報系資料照、美聯社、新華社）

美國總統川普上任前就猛打「台灣牌」、狠踩「一中政策」，看似力挺台灣，其實只是為美國爭取商業利益空間。政大國際關係研究中心研究員劉復國提醒，短期內美中、兩岸關係冷凍，然一旦美中磨合取得互信後，難保美方不會在台灣議題上讓步，台美關係恐是短多長空。

劉復國接受香港中評社訪問表示，川普恐怕會依循前總統雷根的腳步。雷根在選前力挺台灣，但選後簽署對台灣不利的八一七公報。

劉復國認為，現在兩岸之間已經沒有互信，若是川普又有突發奇想的台灣牌，像是讓台美熱線成為慣例等等，可能讓美中與兩岸關係更冷凍。

但當美中兩國未來互動磨合一段時間，回到美中可以信賴互動的模式後，不能排除川普簽署比公報等級更高，同時對台灣不利的文件。套用股市的說法，現在美台關係可以說為短多長空，短期有利長期恐不利。

過去美中台三角關係，在陳水扁執政時期，當時中國大陸透過美國修理台灣，形成美中共管台海的局勢，美中雙方同時把台獨力量壓制住。

劉復國分析，現在川普要改變一中框架，等於是美國都想要改變美中台三角關係，遇到敏感的一中原則中國大陸必然出手，美中一對上手，台灣是不太可能把美中雙方架開，脫離三角關係的框架。

(中時電子報)