開工別鬱卒 吃吃喝喝有好康
農曆春節連續假期結束開工啦！為了新年搶得好彩頭，更為「振奮人心」，星巴克、85度C、丹堤咖啡、伯朗咖啡等連鎖咖啡，以及肯德基等速食連鎖和連鎖超商等，今(2)日起都有「開工優惠」促銷活動，而台北神旺大飯店則在明(3)天於館內「澄江」日本料理餐廳推出日本開運美食「惠方卷」，許多的吃喝好康，要上班族打起精神上工，別再憂鬱啦。
85度C則今（2/2）日起至2月5日（初九），購買中大杯咖啡系列與鮮奶茶飲品，可享第二杯半價優惠（限同品項）。肯德基亦推出咖啡優惠活動促銷，從今（2）日起至2月20日凡購買45元以上LAVAZZA咖啡即可享有第二杯半價。
統一星巴克各地分店開店後至晚間8時止，購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致飲料，就享其中一杯免費。西雅圖咖啡則是今(2)、明(3)兩天，全系列飲品買一送一。而丹堤咖啡、伯朗咖啡也有開工日（2日）全系列飲品買一送一的優惠。
台北神旺大飯店則是根據日本關西地區的開運習俗，在明（3）日「節分」當天於館內「澄江」日本料理餐廳推出每套480元象徵好運的「惠方卷」，且外帶另可享免收服務費優惠。
在日本，立春前一天俗稱「節分」，面對「歲德神」所在方位，也就是「惠方」，據日本民間算出，今（2017）年「惠方」的方位在北北西方。而「惠方卷」，其實就是裹入7種食材、象徵日本「七福神」加持的特色壽司卷。「澄江」日本料理推出的「惠方卷」，則是選用星鰻、玉子燒、煮漬香菇、鱈魚鬆、鮮黃瓜、干瓢、以及蟹味棒的道地味道。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。