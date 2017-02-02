開工別鬱卒，吃吃喝喝有好康

台北神旺大飯店澄江日料餐廳將於明(3)日推出日本開運美食「惠方卷」。(圖／台北神旺大飯店)

搶開工商機，肯德基推出長達近3周LAVAZZA咖啡特惠，自即(2)日起至2月20日，凡購買$45元以上LAVAZZA咖啡即可享有第二杯半價。(圖／肯德基)

85度C則今(2）日起至2月5日，購買中大杯咖啡系列與鮮奶茶飲品，可享第二杯半價優惠。（圖／85度C)

農曆春節連續假期結束開工啦！為了新年搶得好彩頭，更為「振奮人心」，星巴克、85度C、丹堤咖啡、伯朗咖啡等連鎖咖啡，以及肯德基等速食連鎖和連鎖超商等，今(2)日起都有「開工優惠」促銷活動，而台北神旺大飯店則在明(3)天於館內「澄江」日本料理餐廳推出日本開運美食「惠方卷」，許多的吃喝好康，要上班族打起精神上工，別再憂鬱啦。

85度C則今（2/2）日起至2月5日（初九），購買中大杯咖啡系列與鮮奶茶飲品，可享第二杯半價優惠（限同品項）。肯德基亦推出咖啡優惠活動促銷，從今（2）日起至2月20日凡購買45元以上LAVAZZA咖啡即可享有第二杯半價。

統一星巴克各地分店開店後至晚間8時止，購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致飲料，就享其中一杯免費。西雅圖咖啡則是今(2)、明(3)兩天，全系列飲品買一送一。而丹堤咖啡、伯朗咖啡也有開工日（2日）全系列飲品買一送一的優惠。

台北神旺大飯店則是根據日本關西地區的開運習俗，在明（3）日「節分」當天於館內「澄江」日本料理餐廳推出每套480元象徵好運的「惠方卷」，且外帶另可享免收服務費優惠。

在日本，立春前一天俗稱「節分」，面對「歲德神」所在方位，也就是「惠方」，據日本民間算出，今（2017）年「惠方」的方位在北北西方。而「惠方卷」，其實就是裹入7種食材、象徵日本「七福神」加持的特色壽司卷。「澄江」日本料理推出的「惠方卷」，則是選用星鰻、玉子燒、煮漬香菇、鱈魚鬆、鮮黃瓜、干瓢、以及蟹味棒的道地味道。

(工商)