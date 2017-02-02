中市清潔隊臨時人員甄選300人 線上報名

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台中市政府環保局舉辦106年清潔隊臨時人員甄選，採「體能測驗」與「資源回收分類技能測驗」，預計進用300人，今天起至8日止受理線上報名。

環保局表示，今年考試採「體能測驗」與「資源回收分類技能測驗」，預計進用300人，包括一般類組130名、儲備駕駛類組100名、勞工安全衛生類組5名、特定對象類組65名。預計2日至8日止受理線上報名，19日公開甄選，21日公布甄選結果，3月6日正式進用。

一般類組只要設籍於台中市3個月以上，且具機車或各類汽車駕駛執照者即可報考；儲備駕駛類組需具備有效期限內職業大貨車（含）以上駕駛執照；特定對象類組則限制具有中高齡、獨力負擔家計、低收入戶、原住民等特定身分資格才得以報名。

環保局表示，體能測驗同樣採「60公尺負重折返跑」，並統計分析去年清潔隊臨時人員甄選男女體測成績，依照男女先天體能不同，參考專家學者建議及其他縣市作法，維持男性負重沙包15公斤、女性負重10公斤之外，並訂定男生滿分為9秒，女生為10.9秒。

另方面，為避免面試人為因素等問題，今年改採用「資源回收分類技能測驗」，應考者需在限時25秒時間內，將可回收與不可回收混合的各式回收物，正確分類至標示回收桶內，最終統計正確的回收物件數量後，換算成分數。

環保局指出，兩項測驗比重各佔50%，均於19日在國立台灣體育運動大學體育館舉行，300位進用名額同樣按各類組考生總成績高低順序足額錄取，並公開辦理選填志願。有意願報考人員可上網報名，並準備相關書面資料完成現場審查，取得准考證完成報名手續。

書面資料審核日期為6日至11日止，為期6天，每日上午8時30分至下午5時，在市府環保局清潔隊管理科(台中市西區民權路99號)受理現場審核作業，請報考人務必詳閱報名簡章及考試資訊，詳實填寫表件內容，備齊相關證件與表單。106年報名甄試簡章等相關訊息可於環保局官網(http://www.epb.taichung.gov.tw/ )下載。1060202

(中央社)