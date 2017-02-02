詹惟中洩天機 算出自己66歲遇死劫

詹惟中算出自己死劫死因。(圖／本報系資料照)

命理師詹惟中不僅幫別人算命，他每年也會固定幫自己預測未來，但他卻算出自己66歲會遇到生死關卡，不過他卻不害怕，只是唯一牽掛的就是17歲女兒，並打算留70％遺產給她。

據《蘋果日報》報導，52歲詹惟中因在餐廳撿到命理書，開啟算命之路，他算出自己第2次坎坷期，就是接下來的53歲到62歲，之後會每況愈下，66歲會遇到生死關卡，屆時可能因「車禍」、「糖尿病」或「失智」走向生命終點。

不過雖然算到死劫，但詹惟中不害怕，他認為算命的人都難逃貧孤亡，「不用活得久，活得自在就好，上天賦予你成名的機會，所以要給眾生更多福氣，把任務完成」，但他唯一牽掛就是寶貝女兒，因此打算留70％遺產給她，其他捐做公益。

(中時電子報)