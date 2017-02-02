重建國民黨 廖達琪點郭台銘等三人
中國國民黨黨魁選舉出現五強逐鹿的局面，參選人之一的前國民黨副主席詹啟賢日前表示，國民黨內部分裂，氣氛很差，社會看法很負面，若是持續下去，就會不見了。針對這種憂慮，中山大學政治研究所教授廖達琪指出，國民黨未來重建很好的人選是詹啟賢、張善政、郭台銘。若新任黨主席可以學習當年的民進黨主席林義雄「成功不必在我」的無私精神，把最有可能翻轉的人選推上檯面，國民黨在2020年並非沒有機會。
據《中評網》報導，廖達琪教授首先分析5位參選人特色，指詹啟賢醞釀參選黨主席已有一段時間，詹背後有蕭萬長及王金平系統的支持，加上詹啟賢過去擔任過第一副主席職務，轄下也經手組發會等系統；而黃復興在這次的多人角逐黨魁的情況下，選票集中力量已被稀釋了，只要黃復興被稀釋，最終的關鍵就在國民黨的外圍。
吳敦義是太老派的政治人物，在現今社會氛圍下，吳敦義的行情並不看好；郝龍斌的光環在於他的父親郝柏村，但郝龍斌只要離開雙北、桃園以外的地方其實是沒有市場的；韓國瑜最終連署能否通過3％黨員的門檻恐怕還是個問號；洪秀柱整體格局對國民黨的開展性並不強，洪雖提出九二共識及和平政綱，但大家都知道她就是「一中同表」，急統絕對沒有市場、對年輕人更是沒有票房。
廖達琪呼籲，新任黨主席可以學習當年的民進黨主席林義雄「成功不必在我」的無私精神，把最有可能翻轉的人選推上檯面，點名詹啟賢、張善政、郭台銘等三人是國民黨未來重建很好的人選。
(中時電子報)
文章來源：中評網
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