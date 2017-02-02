腳麻無法久站 椎間盤突出壓迫神經
50歲周先生常跑攤應酬，長期下來造成腰酸背痛，後來還出現腳麻、無法久站的狀況，檢查發現椎間盤突出壓迫神經，接受「經皮脊椎內視鏡手術」，住院1天立即回到工作崗位。
亞洲大學附屬醫院神經外科主任林志隆表示，該患者長期在外奔波，因沒有適度休息，常有背部痠痛的情形，這幾個月來症狀加劇，小腿出現痛麻狀況，應酬時只能坐著敬酒陪不是。
但因工作性質無法請太多假，只好一直忍著，靠著吃止痛藥緩解症狀，直到有天腳痛到無法行走，站立一分鐘都覺得吃力，才趕緊住院開刀解決問題。
林志隆說，經核磁共振檢查顯示，患者腰椎第五節和薦椎第一節椎間盤突出，替他進行「經皮脊椎內視鏡手術」，手術過程1小時，皮膚上的傷口僅0.7公分，且不會造成背部肌肉損傷，術後患者背部疼痛的症狀完全緩解，傷口也完全不痛。
醫師介紹，傳統椎間盤手術傷口至少5公分，術中肌肉、韌帶及骨頭破壞大，需住院至少1週才能返家休息，術後也要長時間復健才能正常活動，更有可能造成組織、神經沾黏的狀況，讓許多背痛的患者聽到需開刀治療都為之卻步。
林志隆說，現代人經常久坐久站、姿勢不良，及缺乏規律的運動，工作忙了一天下班回家就窩在柔軟的沙發上，雖然軟沙發、軟床能短暫消除疲勞，但長期下來卻使腰椎缺乏支撐力，是造成椎間盤突出的重要原因。
醫師表示，「經皮脊椎內視鏡手術」技術已經十分成熟，絕大多數患者術後隔天即可出院，只要術後3個月內避免久坐、過度彎腰、旋轉身體，或從事負荷過重的工作，通常都能復原良好，有效解決下背痛的痛苦。1060202
(中央社)
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