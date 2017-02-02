臉書Q4獲利飆 超出預估1倍多
臉書（Facebook）今天公告，受惠於營收成長與用戶數增加，去年第4季獲利大幅超過預期，比財測多出1倍以上。
法新社報導，臉書指出，第4季財報以淨利較財測成長最多，先前預估的營收為56億美元，獲利16億美元，結果營收達86億美元，淨利更衝至37億美元。
本季臉書用戶攀升至18.6億，平均每月成長17%，且透過移動裝置上臉書的人次增至每月17.4億，較2015年同期增加21%。
去年第4季，臉書來自移動裝置的廣告收入，已占廣告總收入的84%左右。
研調機構Baird分析師塞巴斯蒂安（Colin Sebastian）表示：「我們認為，市場過份擔憂其他社群競爭者瓜分臉書的能力，臉書的規模、強大的技術力與其平台吞吐與差異化能力，沒有多少公司能夠撼動。」（譯者：中央社許湘欣）1060202
(中央社)
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