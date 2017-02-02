《鐵達尼號》傑克能活？詹姆斯柯麥隆：狗屁，他必死
經典電影《鐵達尼號》今年是上映20周年，其中李奧納多狄卡皮歐飾演的「傑克」，經常被提起「搶救方法」，包含要他上去和蘿絲一起擠在木板上、甚至有科學家要傑克游到水底下綁救生衣，讓導演詹姆斯柯麥隆再次表達立場，強調傑克還是「必死無疑。」
詹姆斯柯麥隆其實過去就已多次被問到「傑克其實有機會活下來」的問題，包含過去老被說傑克其實能爬上木板和蘿絲一起等待救援，當時他就曾說木板會沉、沒有用。
不過今年適逢《鐵達尼號》20周年，詹姆斯柯麥隆接受《The Daily Beast》訪問，又被問到傑克應該有機會存活？他直接回覆「你翻開劇本第147頁，傑克把木板空間讓給蘿絲，好讓她能活下來，就這麼簡單。」
對於先前有科學家在節目上說，傑克其實能把自己與蘿絲的救生衣脫下，游到水面下綁在木板，好讓救生衣的浮力能夠救兩人。可詹姆斯柯麥隆也說，在負28度的水溫下，腦袋早就受低溫症影響，游下去綁東西？當他游上來時已經死了，這根本不可能。最後詹姆斯柯麥隆笑稱「這些科學家很有趣，我也喜歡跟他們做節目，但這些都是狗屁。」
(中時電子報)
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