圖輯》動物園迎新春！黑冠松鼠猴萌拜年、野豬喜吃年菜

從「零食販賣機」順利取得最愛的麵包蟲，黑冠松鼠猴吃的津津有味！（台北市立動物園提供）

雞年到！今（2月2日）是開工日！話說這六天年假天氣陰晴不定，然依舊沒有減低民眾走春的好心情！許多大小朋友也來到動物園，看看貓熊圓仔、水獺兄弟、來台灣不久的狐獴、金剛猩猩「迪亞哥」等。而動物園近日也發出黑冠松鼠猴和台灣野豬迎新春的萌照，看大小動物喜迎新春，和樂融融。

保育員準備的「零食販賣機（葵花子、麵包蟲）」，讓黑冠松鼠猴在「開工日」就瞎忙起來！（台北市立動物園提供）

從荷蘭Apenheul動物園來台的黑冠松鼠猴群，近來通過檢疫，春節前已在動物園兒童動物區現身了！保育員準備的「零食販賣機（葵花子、麵包蟲）」，讓黑冠松鼠猴在「開工日」就瞎忙起來！吃得津津有味，模樣超可愛。

台灣本土動物代表「台灣野豬」，依照農曆春節的習俗，享用豐盛的大餐！（台北市立動物園提供）

此外，全身黝黑的台灣本土動物代表「台灣黑豬」也依照農曆春節的習俗得到牠的新年大餐，多顆蘋果讓牠享用，讓最懂得吃的牠好好品嚐台灣水果的美味！

「豬」福大家迎財神，金銀財寶進家門！ （台北市立動物園提供）

雖說農曆年假到今天已告了段落，不過緊接著還有元宵節，小朋友也在放寒假，不妨來動物園走走，為可愛的動物們加油打氣喔！

(中時電子報)