碧昂絲穿內衣捧孕肚 報喜懷雙胞胎

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碧昂絲手捧孕肚，報喜懷雙胞胎。（圖／取材自碧昂絲Instagram）

美國歌壇天后碧昂絲（Beyonce）與饒舌歌手老公傑斯（Jay-z）結婚7年，育有3歲的女兒布魯艾薇（Blue Ivy），夫妻倆平時對愛女相當呵護，而今碧昂絲宣布肚皮有喜，懷的還是一對雙胞胎。

35歲的碧昂絲稍早在Instagram曬出孕肚照，宣布懷孕喜訊，她僅穿內衣、披著薄紗、手捧孕肚，碧昂絲望著鏡頭、眼神散發出滿滿母愛，再當媽的喜悅溢於言表，夫妻倆即將迎接雙胞胎，升格一家五口。

(中時電子報)