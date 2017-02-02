碧昂絲又有了 可能是雙胞胎

流行樂壇人氣歌星碧昂絲今天在個人的Instagram頁面宣布自己又懷孕了，而且是雙喜臨門的雙胞胎。

碧昂絲（Beyonce Knowles）在IG頁面發的貼文說，她和老公美國饒舌天王傑斯（Jay-Z），要和大家分享這份愛與幸福，並說非常高興將再添兩個家庭成員，以及謝謝大家的祝福。

碧昂絲與傑斯兩人是於2008年結婚，這段婚姻也是走過風風雨雨，去年4月她發行的專輯Lemonade，歌詞曾劈頭就問老公是不是搞外遇？

不過碧昂絲仍在全曲裡透露愛家和回歸愛情原點的期盼，如今2017年開始就傳出懷孕喜訊，顯然這對怨偶漸漸成為人人稱羨的佳偶。1060202

(中央社)