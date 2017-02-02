嗆記者抹黑報導不敢留名 劉樂妍：怕收我律師信嗎

劉樂妍近日發言引發不少爭議。(圖/本報系資料照)

女星劉樂妍赴大陸發展後，因為「遼寧號護台說」等一連串嗆辣發言，在網路上引發爭議，昨晚她則在臉書發言，直接點名某平媒報導斷章取義，再度引發網友熱議。

劉樂妍表示媒體常為了點閱率，總是下重口味的標題，這點她從出道以來就能體諒，因為內容正確度達80%以上，但令她不滿的是某平媒不實報導，從標題抹黑到新聞內容都斷章取義，當她發文為自己澄清時，該平媒卻視而不見，當酸民惡意挑釁用不堪入目的話語辱罵時，則選擇避重就輕報導，這讓劉樂妍不諱言直說「我真恨你的偏心」，甚至嗆聲記者孬到不敢留名，是因為怕收到她寄的律師信。

不過話鋒一轉竟「感謝」起該媒體，她表示因為這些斷章取義的報導，才發現台灣有許多人是支持她的，還不時會收到網友的加油私訊，讓她覺得台灣還是充滿人情味，但最後仍不忘大讚大陸媒體，才是最願意報導新聞真相，也讓她成為當紅炸子雞。

(中時電子報)