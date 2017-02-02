中市火警 8旬夫妻嗆傷送醫急救

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台中市南區永和街今天清晨傳出住宅火警，消防人員救出2名傷患，一名年約82歲老翁嗆傷、意識不清，另名81歲婦人有嗆傷、意識清楚，起火肇事原因由警方調查中。

台中市消防局表示，今天凌晨3時47分接獲民眾報案，南區永和街一處民宅發生火警，立刻派遣各式救災救護車輛及消防人員前往搶救，火勢在20分鐘後熄滅。

消防人員到場後發現，1樓有濃煙冒出，客廳及房間起火燃燒，立即佈署水線放水搶救，消防人員在1樓房間發現年約82歲的老翁有嗆傷、意識不清，送醫後檢查腹部有穿刺傷。

消防人員表示，已先行逃出火場的另名81歲婦人疑似有嗆傷、意識清楚，事後表示身體不舒服，消防人員緊急將她送醫救治。確切的起火原因，有待警方、消防人員調查釐清。1060202

(中央社)