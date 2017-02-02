台北清晨14.6度 吳德榮：3日大幅回暖
氣象專家吳德榮表示，受到第二股冷空氣影響，今天清晨台北市降回14.6度，今天氣溫回升很有限，明天台灣附近轉偏東至東南風，白天大幅回暖，西半部高溫約在24至27度左右。
吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」發文指出，受到第二股冷空氣影響，昨夜淡水又降回13.6度，今天清晨台北市也降回14.6度的最低氣溫，強度比1月31日的第一股稍弱。
吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，第二股冷空氣最冷的時間雖已過，但今天氣溫回升很有限。明天台灣附近轉偏東至東南風，西半部晴朗穩定，白天大幅回暖，高溫約在24至27度左右，日夜溫差達10度。東半部迎風面仍有零星短暫雨。1060202
(中央社)
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