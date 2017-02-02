碧昂絲宣布有喜 夫婦倆這回將迎雙胞胎
美國動感歌后碧昂絲（Beyonce）懷孕了！這一次，她和老公、嘻哈天王傑斯（Jay Z）將迎接一對雙胞胎。
法新社報導，與傑斯育有5歲女兒布露‧艾薇﹙Blue Ivy﹚的碧昂絲今天透過Instagram向9200多萬名追蹤者宣布這項喜訊。
照片中，碧昂絲身穿短褲和胸罩，頭上罩著飄逸的薄紗，跪在真人大小的花藝旁，雙手環抱著圓滾滾的腹部。
現年35歲的碧昂絲寫道：「我們希望能與大家分享我們的愛和幸福。我們兩度受到上帝賜福。」
她還說：「我們非常感激家裡將再添兩名新成員，也很感謝各位的祝福。」（譯者：中央社劉文瑜）1060202
(中央社)
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