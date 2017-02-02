立院新會期報到 陳歐珀拔頭籌

立法院新會期首位報到的民進黨立委陳歐珀今天表示，今天起了個大早，上午5時20分就到了；他也期盼台灣能一起來拚經濟，總統蔡英文能夠趕快來提振經濟，加速東部的建設。

立法院第9屆第3會期今、明兩天是報到日，雖然上午8時才開始報到，但首位前來報到的是今天起了個大早，5時20就到達立法院的陳歐珀；隨後是過去曾多次在報到拔得頭籌的民進黨立委黃偉哲；第三位抵達報到現場的，則是國民黨立委曾銘宗。

陳歐珀受訪時表示，他與黃偉哲、曾銘宗一直維持立法院前三名的報到次序；而2017年，他希望台灣能一起來拚經濟，這也是今年度最重要的工作目標，也期望蔡總統能夠趕快來提振經濟，加速東部的建設。

黃偉哲則表示，報到可以分前三名，選舉就不能分前三名，只有第一名的空間，所以接下來仍要好好努力，不論是問政還是選舉，都要對選區的選民交代，不然「長江後浪推前浪，前浪就會死在沙灘上」。

黃偉哲也說，這會期進入年金改革的深水區，而這會期也是法案會期，有很多法案要推動，有許多重中之重的法案，大家皮要繃緊一點，老百姓才有好日子過；同時他也希望這會期立法院能交出好的成績單。

曾銘宗則表示，希望政府要拚經濟就要快，不要用口水、口號，具體的措施要趕快拿出來，能夠讓台灣的經濟更有活力，不然現在是悶的要死；至於在年金改革方面，他則建議政府能夠召開更多的公聽會，取得社會共識。1060202

(中央社)