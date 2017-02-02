NBA》諜對諜？公牛高層派人監聽球員

吉米巴特勒相信公牛高層派人在休息室內監聽球員對話。(美聯社資料照)

最近紛擾不斷的公牛，如今甚至上演間諜遊戲！公牛一哥吉米巴特勒2日接受《芝加哥太陽報》訪問，強烈懷疑公牛高層派出「內鬼」監聽球員在休息室內的對話，以便作為日後交易球員的籌碼，但這樣的心機也太重了吧。

巴特勒最近持續告誡隊上年輕球員，別在休息室內跟公牛助教說太多，以免遭到秋後算帳，某位球隊內部人士表示，「他們一直在監聽球員，他們監聽過盧爾丹(跳槽湖人)、諾亞與羅斯(跳槽尼克)，這就是公牛高層的工作方式。」

為讓巴特勒如此不爽主因，在於最近傳出2014年夏天，巴特勒跟公牛續約5年9500萬美元前夕，公牛高層曾經威脅過巴特勒必須續簽，否則將會降低他的上場時間，改由史奈爾取代他的球隊地位，不過巴特勒已經不想多說什麼。

「對那些在說閒話的人，我不知道該說什麼，當時發生什麼狀況我都不知道，因為我都交給經紀人處理，」巴特勒說，「我關心的只有好好打球，所以我無法告訴大家當時發生什麼，反正這件事已經過去很久，也跟大家無關。」

(中時電子報)