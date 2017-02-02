7時52分發車 桃園捷運首班車160人搶搭

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桃園市長鄭文燦(右二)、議長邱奕勝(右一)2日搭乘桃捷首班試營運列車。(賴佑維攝)

桃園捷運2日開始團體試營運，民眾也相當興奮。(賴佑維攝)

桃園捷運2日起進行1個月的試營運，桃園市長鄭文燦與市議會議長邱奕勝搭乘首班列車，從A21環北站搭往A1台北站，鄭文燦也稱讚捷運將改善交通，也讓國門之都更便利。

首班團體試營運有160多名鄉親搭乘，7時52分發車。鄭文燦在車上發放福袋，鄉親們也都相當興奮。

鄭文燦車上也向民眾廣播，宣布捷運開通有里程碑意義。鄭文燦等人從A21站搭乘普通車到A13機場第二航廈站下車，再轉搭直達車前往A1台北站。

桃園捷運公司表示，試營運期間採限時限量壓力測試，搭乘人數估計超過70萬人次，團體試乘人數預估每日約1至2萬人次，自由試乘人數預估每日約4萬人次。

(中時)