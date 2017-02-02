菲律賓加工出口區大火 104人受傷
(09:50更新 起火公司高層傳受傷)菲律賓甲地米(Cavite)加工出口區週三晚間發生大火，火勢直到今天早上仍在燃燒，當地媒體報導超過100多人受傷。
根據菲律賓電視台ABS-CBN News報導，週三晚間約6:20出口區一家日本公司House Tecnology Industries Limited的2樓起火，當時現場有6,000到7,000名員工，一度傳出有員工受困在3樓。火勢延燒到附近存放建築木材的廠房，一發不可收拾。
另一家菲律賓媒體Inquirer報導，工廠發生至少兩次爆炸，這間起火的工廠製造的商品多半易燃，如木材、保麗龍和家庭用品。甲地米州長Jesus Crispin Remulla表示，火災發生時工人剛好在換班，有些人得以及時逃出。
ABS-CBN News報導，傷者人數多達104人，多半被送往甲地米省的醫院，直到周四早上仍有40名傷者仍在醫院照護中。Inquirer引述Remulla報導，有些倖存者身上皮膚約有75%到90%遭到燒傷，傷者中包括日本公司的高層Nahgae Hideki和Tushimitsu Endo。
(中時電子報)
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