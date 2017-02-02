彰化家具工廠大火 廠房付之一炬

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彰化縣福興鄉龍舟路1間家具工廠今天上午7時左右發生大火，消防局出動近20輛消防車前往灌救，火勢已獲得控制，無人傷亡。

彰化縣消防局指出，由於家具工廠內都是易燃物，火勢一發不可收拾，包括鹿港分隊等多個單位總共出動19輛消防車以及30多名消防員前往灌救，初步估計燒毀面積約有100平方公尺左右。

消防局指出，家具工廠內的物品幾乎都已經燒毀，至於起火原因仍在調查中。1060202

(中央社)