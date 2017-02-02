《富比世》：住在台灣 你可能得放棄3件事
台灣獲選為2016生活品質最佳僑居地，且超越美國躍升全球最自由國家。不過，《富比世》雜誌網站近日刊登的一篇文章指出，台灣對人權、同性婚姻、原住民以及勞工權利有顯著提升，但如果要住在台灣，可能有3件事必須要放棄。
《富比世》專欄作家詹寧斯(Ralph Jennings)在文中點出，台灣噪音污染嚴重，無法讓人擁有「安靜的生活與工作空間」，民眾投訴噪音是政府單位接獲最多的投訴類型，卡拉OK、施工還有施放煙火等問題都相當擾民。
而台灣「路權」也是一大問題。他指出，台灣汽機車橫行，無視交通法規，機車騎上人行道、汽車隨便停車，有些警方看見也會無視違規行為。
且在台灣「報案沒人理」，他直言，雖然政府單位、警方、立委都設有服務專線，但實際上通報後很少獲得回覆，對方只會在電話上親切問候，接著勸投訴者取消申訴，「我沒聽過有持續追蹤的案例」。
(中時電子報)
關鍵字：台灣生活品質
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